Zabıta, dilencilere geçit vermiyor

YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Şehrin çeşitli yerlerinde, özellikle cami önlerinde duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere geçit vermeyen Zabıta ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların duygularını istismar ederek kent merkezinde dilencilere operasyon yapan Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişilerin üzerinde 400 TL para buldu. Suçüstü yakalanan dilencilere, Kabahatler Kanunu’na göre dilencilik yapmaktan idari para cezası kesildi.



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