Zabıta'dan toplu taşıma araçlarına klima denetimi

ADANA Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, bunaltıcı yaz sıcaklarında Adana’da dolmuş ve özel halk otobüslerinde klima çalıştırılmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerde dolmuşları ve halk otobüslerini durduran zabıta trafik ekipleri, araçlara binerek klimaların çalışıp, çalışmadığını kontrol etti. Kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem yapan zabıta ekipleri, aynı zamanda dolmuşların ve özel halk otobüslerinin genel temizliği, koltukların kirliliği, yırtık olması, sigara içmemesi konularında şoförlere uyarılarda bulundu.Zabıta Daire Başkanlığı’nın toplu taşıma araçlarında vatandaşların serin, konforlu ve rahat yolculuk yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler memnuniyetle karşılandı.

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