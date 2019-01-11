Zabıta'dan tabela uyarısı

TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntülü kirliliği oluşturan ve rastgele konumlandırılan tabelaları topladı.

Zabıta Ekipleri, yönetmeliğe uymayan, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen refüj, yol kenarlarına uygunsuz ve gelişi güzel konulan levhaları kaldırdı. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada, şehir genelinde yürüyüş yollarını ve kaldırımları işgal eden, yaya trafiğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine yol açan ve refüjlere konularak kazalara neden olan işletmelerin tabela ve reklam panolarına tek tek el koyarak, uygunsuz yerlere konulan tabela ve reklam panoları kazalara sebebiyet verebileceği için işletme sahipleri uyarıldı.

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