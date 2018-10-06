Zabıta 11 iş yerine tespit tutanağı kesti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, şehir merkezinde zincir marketler, gıda ve ihtiyaç malzemesi satan işyerlerine yönelik tüketiciyi aldatan ve haksız kazanç sağlamak isteyenler işletmelere yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren işyerleri, marketler, AVM'ler ve benzeri yerlerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince geniş çaplı denetimler başlattı. Perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramajlı ürün satanlara, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan ürünlere ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden tespit tutanakları düzenlendi. Zabıta ekipleri tarafından 32 işyeri denetlendi ve 11 işyeri hakkında tespit tutağı hazırlandı.

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