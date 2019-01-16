Yüzücüler Kumluca'yı temsil etti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Spor Lisesi'nden Can Işık ile Ahmet Cem Atıcı, Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası'nda Kumluca'ya temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Yarışmaya Kumluca Spor Lisesi'nden sporcular Can Işık ile Ahmet Cem Atıcı da katıldı. Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü antrenörü İbrahim Arlı yönetiminde yarışlara katılan sporcular, 50, 100 ve 200 metre serbest, 50 ve 100 metre mesafelerde yarışarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yüzme havuzunun yeni açılmasına rağmen birçok öğrenciyi yüzme sporuyla tanıştırdıklarını ve meyvelerini kısa sürede alarak ulusal yarışmalara sporcular göndermeye başladıklarını söyledi.

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