Yüzme yarışmasına SANKO damgası

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP İl Yüzme Temsilciliği tarafından düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Yüzme Kupası ve İl İçi Vize Seçmeleri' yarışlarında SANKO Spor Kulübü 3 kupa ve 30 madalya kazandı.

SANKO Spor Kulübü 9-10 Yaş Bayanlar Takımı ve 11-12 Yaş Bayanlar Takımı il ikinciliği, 9-10 Yaş Erkekler Takımı il üçüncülüğü kupası, farklı kategorilerde ise 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 madalya ile seçmelerden döndü. Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, Zeynep Karakuşoğlu ve Canem Evgülü’nden oluşan 9-10 Yaş Bayanlar Takımı ile Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Azra Çetgin, Beren Anlaş ve Irmak Erdem’den oluşan 11-12 Yaş Bayanlar Takımı il ikinciliği, Ali Emre Simitçi, Mehmet Berat Balık, Deniz Keskin, Ali Mert Kurt ve Fahri Tuna Suat’tan oluşan 9-10 Yaş Erkekler Takımı ise il üçüncülüğü kupasını kucakladılar.

Bu arada, Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve Kadirhan Sağlam İl İçi Vize Seçmelerinde A barajını geçerek aralık ayında Trabzon’da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

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