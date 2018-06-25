Yüzme havuzu projesine uluslararası ödül

YAŞAR Üniversitesi Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencisi Püren Ünlü'nün danışman akademisyenleriyle birlikte hazırladığı Bornova Aşık Veysel Parkı için yüzme havuz projesi, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleşen 12. Uluslararası Mühendislik Araçları ve Yöntemleri (TMCE 2018) sempozyumunda, 59 bildiri arasından en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

Yaşar Üniversitesinde hayata geçirilen disiplinler arası işbirliği, uluslararası alanda başarı getirdi. Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ve Prof. Dr. M. Fatih Taşgetiren'in yürüttüğü proje ile mimarlıkta akıllı dijital teknolojileri kullanarak metot ve yazılım geliştirmek, bunları, sürdürülebilir bir gelecek adına, yüksek performansa sahip binalar tasarlarken kullanmak amaçlanıyor. Prof. Dr. Sarıyıldız ve Prof. Dr. Taşgetiren'in yürüttüğü, 12. Uluslararası Mühendislik Araçları ve Yöntemleri Sempozyumunda ödül alan disiplinler arası proje, Araş. Gör. Berk Ekici, Araş. Gör. Cemre Çubukçuoğlu ve Öğr. Gör. Ioannis Chatzikonstantinou danışmanlığında hazırlandı.

2015 yılında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünü birincilik ile bitiren Püren Ünlü, sürdürebilir mimarlık ve bilişim teknolojilerine yer verilmesi sebebiyle lisansüstü eğitimi için Bilişimsel Tasarım Yüksek Lisans Programını tercih ettiğini belirterek, "Disiplinler arası işbirliği kapsamında ele alınan Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki yüzme havuzu tasarımı için, algoritmik tasarım modeli geliştirilerek aydınlatma performansı ve taşıyıcı sistem hedeflerine yer verdik" diye konuştu.

MİMARLIKTA AKILLI TEKNOLOJİ

Kullanım ihtiyaçlarından binanın performansına, çevresi ile ilişkisinden enerji etkinliğine, farklı disiplinlere dayanan araştırma konuları olarak mimarların karşısına çıktığını belirten Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ise "Mimari tasarım sürecinde istenilen hedeflere aynı anda ulaşılması oldukça karmaşık bir süreç. Çok sayıdaki hedefe aynı anda ulaşılmasını sağlayarak iyi performans gösteren bir bina tasarlamak için mimarlık ve bilişim disiplinlerini birleştirerek çalışıyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA İLE TASARIM

Yapay zeka alanında önemli bir yere sahip olan sezgisel optimizasyon yöntemlerinin kompleks mimari tasarımlar için iyi bir alternatif olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fatih Taşgetiren, bilişim teknolojilerinin, sürdürülebilir mimarlık alanındaki uygulamalarının dünya çapında giderek artacağını söyledi. Taşgetiren, bu alanda yapılan çalışmaların mimari tasarımın geleceğine işaret ettiğinin altını çizerek hazırladıkları proje ile 59 bildiri arasından en iyi bildiri ödülünü almalarının bunun bir işareti olduğunu ifade etti.

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi Bilişimsel Tasarım kürsüsünde doktora çalışmalarını Prof. Dr. Sarıyıldız yürütücülüğünde yapan Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlileri Berk Ekici ve Cemre Çubukçuoğlu da amaçlarının kendileri gibi bilişimsel tasarım konularında uzman, genç nesil mimarlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

İZMİR, ()

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