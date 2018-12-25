Yüzme havuzu ile kına konağına Muhsin Yazıcıoğlu'nin ismi verildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından yaptırılan yarı olimpik, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağına, helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.

Kemalpaşa'da, 'Bir Annenin Hayali' adı altında başlatılan proje kapsamında yatırılan olimpik, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağı tamamlandı. Kemapaşa belediyesi'nin öz kaynakları ile yaklaşık 6 milyon lira harcanarak yaptırılan içinde yaz kış kullanabileceğimiz ısıtmalı havuz, sauna, fıtness merkezi, kına konağı ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı tarihi ve modern mimarinin bir arada olduğu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kına Konağı hizmete başladı.

"Hayaldi, gerçek oldu" diyen Kemalpaşa Belediye Başkan Arif Uğurlu, proje için 'Bir annenin eseri' tanımlaması yapıp, "Kemalpaşa'ya hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, bizim bir Kemalpaşa hayalimiz vardı. O hayallere ulaşma gayreti içimizi ısıttı. Kemalpaşa'yı kaderimiz bildik, aşk ile gayretle çalıştık. Bir annenin cam kemik hastası engelli kızı için 'evladımın kemiklerinin sağlığı için devamlı yüzmeye ihtiyacı var' sözü bu projeyi yapmamızın ana sebebi olmuştur. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kına Konağı tüm engellilerimize de ücretsiz hizmet verecektir. Tesisimize de bu ülkenin siyasi dinamiklerinden olan ve vakur duruşu ile örnek bir şahsiyet BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini verdik. İlçemiz için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

KEMALPAŞA (İzmir), ()

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