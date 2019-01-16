Yüzleşme'ye yoğun ilgi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - İSTANBUL'da geçen kasım ayında prömiyeri yapılan 'Yüzleşme' adlı iki kişilik oyun, Antalya'da sahnelendi.

Grahan Farrow'un yazdığı, Sevda Deniz Karalı'nın Türkçeye çevirdiği, Emre Kınay'ın yönettiği tek perdelik oyun 'Yüzleşme', Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda, Emre Kınay ile Esra Kızıldoğan rol aldı.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, yaşanmış bir olay, toplumun yozlaşması, hukukun işlememesi ve adaleti kendi tesis etmeye çalışan yalnız bir adamın hikâyesi anlatıldı. İzleyicinin ayakta alkışladığı oyunun sonunda konuşan Emre Kınay, "Eser, yaşanmış hikâyedir. Sizleri biraz üzdük, düşündürdük" dedi. Kınay, yoğun ilgiden dolayı izleyicilere teşekkür etti.

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