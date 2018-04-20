Yüzlerce rengarenk uçurtma gökyüzünü süsledi

BAĞCILAR Belediyesi 21. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde 7’den 70’e her kesimden vatandaş uçurtmalar uçurarak, dans ederek ve şarkılar söyleyerek keyif dolu bir gün geçirdi. 2 bin uçurtmanın dağıtıldığı şenliğe 9 ülkeden uçurtma severler eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Mahmutbey Mahallesi’nde uçurtma şenliği düzenlendi. İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin işbirliğiyle yapılan şenliğe bu yıl Almanya, İtalya, Avustralya, Hindistan, Endonezya, Kamboçya, Polonya, Kolombiya ve Zambiya’dan profesyonel uçurtmacılar da katıldı.

“DEV TÜRK BAYRAĞI UÇURTMASI BÜYÜK ALKIŞ ALDI”

Uçurtma şenliği Bilgi Evi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başladı. Açılışın ardından davetliler, uçurtmalarını rüzgara karşı uçurmaya başladı. Gökyüzünü donatan binlerce uçurtmanın arasından Uçurtmacılar Derneği üyelerinin 60 metrekare büyüklüğündeki dev Türk Bayrağı uçurtması büyük alkış aldı. Yurtdışından gelen uçurtma sevdalıları da yanlarında getirdikleri değişik tasarım ve figürlü uçurtmalar şölene renk kattı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı çocuklar yüz boyaması etkinliğine katılırken bazıları da çalan müziğe kendini kaptırıp bol bol dans etti. Büyükler de çocuklara uçurtma yapmayı ve uçurmayı öğreterek zaman geçirdi. Uçurtma severler, en yükseğe çıkan, en ilginç ve en güzel uçurtmalar kategorisindeki yarışmalarda yeteneklerini ortaya koydu. Dereceye giren yarışmacılar düzenlenecek çevre şöleninde ödüllerine kavuşacak.

“MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU YARINLAR DEMEKTİR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, çocukların mutluluğuna eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çağırıcı, "Yavrularımızın bu gülen yüzünü görmek her şeye değer. Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demektir” dedi.

Şenliğin özel konuğu Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann ise “Çok güzel bir organizasyon. Bilhassa çocukların eğlenmesi harika olmuş. Bu kadar çocukla uçurtma uçurmak benim de hayalim. Ara sıra torunumla uçurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI )