'Yüzler ve Adımlar' yarın yayınlanacak

Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()-TÜRKİYE'de yapılmış en uzun hac belgeseli olan 'Yüzler ve Adımlar' yarın Diyanet TV’de yayınlanacak.

Türkiye’de yapılmış en uzun hac belgeseli olma özelliği taşıyan 'Yüzler ve Adımlar' 2017 hac mevsiminde, 16 ülkeden 23 hacıyla yapılan söyleşilerden oluşuyor. 1 buçuk saatlik belgeselin çekimleri Mekke, Medine, Mescidi Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat bölgelerinde, Mescid-i Nebevi, Uhud Dağı ve Kuba Mescidi’nde gerçekleşti.

‘HACCIN BİRLEŞTİRİCİ YÖNÜNDEN HABERSİZİZ’

Danışmanlığını Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş’in yaptığı belgeselin yönetmeni Salih Özderya, "Hac Müslümanların tanışması ve birlikte hareket etmesini sağlayan, sağlaması gereken en önemli ibadetlerden biri. Haccın rükünlerini şartlarını anlatıyoruz insanlara ama haccın birleştirici yönünden habersiziz" dedi. Yüzler ve Adımlar belgeseli Malcolm X, Güney Afrikalı İmam Abdullah Harun’un ve Boksör Muhammed Ali’ye ithaf ediliyor.

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