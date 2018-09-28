Yüzen kütüphane sevildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda kurduğu 1000 kitaplık kütüphaneye 6 ayda 800 kişi üye oldu ve 2 bin 800 kitap ödünç alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Mart’ta hizmete aldığı 1000 kitaplık vapur kütüphanesi, ulaşımda deniz yolunu tercih eden vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda yer alan yüzer kütüphanenin 6 ayda 800 üyesi oldu ve 2 bin 800 kitap ödünç alındı. "Yüzen kütüphane", her tarzdan kitabı bulunduruyor. Vapurla seyahat ederken kitap okumanın keyfini yaşayan yolcuların taleplerini de dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, istenilen tarzdaki yayınları kütüphaneye dahil ediyor. Yüzer kütüphaneden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye ücretsiz üye olarak iki kitap alabiliyor ve 21 gün içinde bu kitapları okuyup tekrar teslim ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kitapları alan yolcuların iadesini kolaylaştırmak için Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerine kitap kutuları da koydu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF