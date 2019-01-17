Yüzde 100 uzlaşma ile kentsel dönüşüm yapılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştireceği Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm projesi için tanıtım toplantısı düzenledi. Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm projesi, 1 milyon 220 bin metrekare üzerinde yapılacak. Alanda yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir’de düzenlenen Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıya Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda partili ve hak sahipleri katıldı. Yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaoğlu, "Kentsel dönüşüm uzun sürüyor, uzun sürdü. İlk kentsel dönüşümü başarmak önemliydi. Sizin çok yakınınızdaki bize inanan, güvenen ve ilk kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğimiz Uzundere sakinlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar ilk adımı attılar. Onlar bize inandılar, güvendiler ve ilk örneği hayata geçirmek şansını yakaladık. Her zaman söylüyorum, ben de İç Anadolu’dan kopup gelmiş kardeşinizim. Bu salondakilerin yüzde 90’ı Anadolu’dan çıkmış, yorganını sırtına koymuş, bir hemşerisinin yanına gelmiş, iş aramış, geçici işte çalışmış, başını sokacak iş yapmış, o gün devletin imkanları o gelen insanların imkanları bu yapıları yapmaya yetmiş" dedi.

'YOĞURDU ÜFLEYEREK YEMEMİZ LAZIM'

Aziz Kocaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Başımızı sokacak ev yapmış, çalışmış, çoluğumuzu çocuğumuzu büyütmüşüz. Ama artık dünya gelişiyor, ülke, İzmir gelişiyor. Daha modern, daha yeşil alanlarına, spor, oyun alanlarına, kent ormanlarına, parklara ihtiyacımız var. İnsanların bir arada olacağı, konuşacağı, acıları, sevinçleri paylaşacağı alanlara ihtiyaç var. Kentin çarpık olduğu yerde kenti yeniden kurmalıyız. Bunu nasıl yapacağımızı çok düşünmek zorundayız. Aynı arsada binayı yıkıyor, yapıyor, kentsel dönüşüm diyor. Bu kentsel dönüşüm değildir, bu binanın yenilenmesidir. İstanbul’da Sulukule ve Fikirtepe gibi dönüşümler de kentsel dönüşüm değil. Tamamen rantsal, tamamen oradaki insanları dışlamak üzere yapılan rant dönüşümleridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri belki biraz zaman aldı ama yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Burada bu kentin çilesini çekmiş, bir göz odada 5 çocuk büyütmüş insanların hakkını korumamız gerekiyordu. Bunun hesabını, kitabını, yol haritasını doğru belirlememiz gerekiyordu. Onun için zaman aldı."

‘PARA OLARA GÖRÜLMEMELİ, YAŞANMIŞLIKLAR VAR’

Müteahhidi, mal sahibinin görmeyeceğini, tanımayacağını kaydeden Aziz Kocaoğlu, şöyle dedi:

"Mal sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni görecek, tanıyacak. Müteahhit de mal sahibini tanımayacak, işini yapacak. O da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni tanıyacak. Kim arsasını, tapusunu herhangi bir kişiye verir? Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veriyor. Müteahhide karşı biz muhatabız. Vatandaşımızın hakkını koruyacağız. Mal sahibine karşı da müteahhidi koruyacağız. Yerinde dönüşecek. Bir gayrimenkul sadece konut, dükkan değildir. Orada yaşanmışlıklar, iyi günler, düğünler, dernekler, halaylar, acı günler, cenazeler, hastalıklar vardır. İnsan o bina ile o sokak o komşu ile ömür paylaşmıştır. Bir gayrimenkule öylesine bir para olarak bakamazsınız. Orada çocukluk anıları vardır. Varlık vardır, yokluk vardır. Kaderi ve hayatı paylaşmak vardır, onun için biz evim yenilendi ama komşum aynı felsefesini sürdürüyoruz."

'BÜTÜN RANT BURADA YAŞAYANLARIN OLACAK'

Hiçbir kentsel dönüşüm alanından bir kuruş değil, kuruşun kırkta biri para bile rant sağlamadıklarını söyleyen Kocaoğlu, "Bütün rant buranın çilesini çeken, Aktepe-Emrez’in çamurlu yolunda yürüyen, kışında kıyametinde olanaksız yapıda yaşayan insan alacaktır. Burada ne değer varsa sonuna kadar sizlerin, mal sahiplerinin olacaktır. Sadece müteahhit ihalesine girecek, para kazanacak ya da kazanamayacak. Geri kalan her şey sizlerin olacaktır. Bu mantık, felsefe, bu kente bakışla biz kentsel dönüşümü düzenledik ve sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Uzundere’deki bir mağazayı ve evi ziyaret ettim. O kadar duygulandım ki! İnsanların gözündeki pırıltı sizi bambaşka yerlere götürüyor. O mutluluğu herhangi bir maddi değerle ölçmek mümkün değil. Başardık.Türkiye’de ilk defa mevcut binaları yıkarak, yerine yenisini, depreme dayanıklısını, her türlü ihtiyacı karşılayacak alanları yaparak, kimsenin burnunu kanatmadan, bir kuruş paraya ihtiyaç olmadan kentsel dönüşümü başardık. İşte örnek. Bundan sonra kim gelirse gelsin, kim kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsa kalksın bizim Uzundere, Örnekköy, yarın Aktepe-Emrez’de örneğini vereceğimizin dışında başka bir uygulama yapması mümkün değildir. İnsanımız iyiyi, güzeli, doğruyu sever. O örneği insanımıza verdikten sonra oradan geriye dönmek mümkün değildir" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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PROJENİN DETAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde yüz uzlaşma ile gerçekleştirilecek olan Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm projesi, 1 milyon 220 bin metrekare üzerinde yapılacak. Alanda yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor. Çevre ile ulaşım bağlantısı zayıf, sosyal donatı ve teknik altyapısı yetersiz durumda olan Aktepe ve Emrez mahalleleri, böylece daha sağlıklı bir yaşam alanı haline dönüşecek. Proje alanında, dere çevresi yeşil alan olarak planlandı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile, kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Meydan, park ve donatı alanlarına bağlantı sağlayan bu yaya aksı Aktepe Mahallesi’ndeki mevcut ağaç kümelerinin bulunduğu alan ile bağlandı. Altan Aydın Caddesi, yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle, sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, işyeri sahiplerinin de dönüşüm sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerini devam etmesini sağlanacak. Çeşitli tiplerde kullanımları içeren konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre inşa edilecek. Projelerde hak sahiplerinin uzlaşma görüşmelerindeki konut tercihlerine bağlı olarak düzenlemeler yapılabilecek. Alan genelinde imar adalarının ve mimari projelerde modüler sisteme bağlı kalarak 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak farklı büyüklüklerde projelendirildi.