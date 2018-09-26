Yüzakı Caddesi yenileniyor

MALATYA'DA Büyükşehir Belediyesi Yüzakı Caddesi'nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kentin daha sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak, ulaşımı rahatlatacak yol projelerinin yanı sıra prestij cadde çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Yüzakı Caddesini, Malatya'ya yakışır bir hale getiriyor. Tecde'yi Maşti Kavşağına bağlayan yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki cadde geçtiğimiz yıllarda 50 metre genişliğinde planlanarak açılmıştı. Güney Kuşak Yolu'nun da bağlantı yollarından biri olan Yüzakı Caddesi, Çevre Yolu batı trafiğini rahatlatıyor. MASKİ tarafından altyapısı yapılan cadde bölgenin gelişimine katkı sağlıyor. Malatya'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Tecde'nin artan trafik yükünü de çeken cadde, Malatya'nın en önemli ana arterlerinden biri. Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerinde kaldırımlar, yollar, çift taraflı bisiklet yolları, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapacak. Büyükşehir ayrıca cadde üzerinde orta refüj çalışmaları yapacak.

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