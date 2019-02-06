İZMİR Bostanlı Rotary Kulübü’nün her salı günü düzenlediği toplantıların bu haftaki konuğu Gazeteci Bülent Katarcı oldu. Katarcı, mesleki deneyimini ve 'Yüz Doktor Yüz Hastalık' kitabını anlattı.

İzmir Bostanlı Rotary Kulübü’nün her salı günü farklı bir konuk davet ederek düzenlediği toplantıların bu haftaki konuğu Gazeteci Bülent Katarcı, yakın zamanda çıkardığı 'Yüz Doktor Yüz Hastalık' kitabını anlattı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Bostanlı Rotary Klübü Başkanı Coşkun Keskiner, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıda kendini tanıtan Bülent Katarcı, 'Yüz Doktor Yüz Hastalık' kitabının yanı sıra yazım aşamasında olduğu 'Hastalıksız Sağlıklı Yaşam' adlı kitabından da söz etti. Hürriyet Gazetesi'nin Ege ekinde 'sağlık' köşesi olan Katarcı, mesleki deneyimlerini de anlattığı söyleşide şöyle dedi:

"16 yıldır Hürriyet Gazetesi’nin Ege ekinde çalışıyorum, 2000 yılından beri sağlık köşesi yazıyorum. Gazetecilikte uzmanlık çok önemli. Sağlık, geçmiş yıllarda bu kadar sevilmiyordu. 1980’li yıllarda her hafta bir kuduz vakası oluyordu, Ege Üniversitesi’nde nöbet tutuyorduk. Kuduz aşılarının Fransa’dan getirilmesinde bir rolümün olduğuna inanıyorum. Gazetecilikte sağlık alanında kendimi yetiştirdim. Üniversite, devlet ve özel hastaneleri takip ediyordum ve oraları ziyaret ediyordum. Hastanenin her bölümünden haber yapıyordum. İnsanların yaşam öykülerini yazmak hoşuma gidiyordu. Sağlık muhabirliği savaş muhabirliğinden daha zor. Çünkü Latince'den alıp vatandaşın anlayacağı dilde veriyorsunuz. 1990’lı yıllarda ilk tüp bebek haberini de ben yapmıştım. Yazdığım yazıları bir kitapta topladım. 100 farklı konu var ve bence bir başucu kitabı oldu. Vatandaşın en çok karşılaştığı hastalıkları yazdım. Kitabın ardından olumlu dönüşler aldık ve ikinci kitabı yazmaya karar verdim. Onun adı da 'Hastalıksız Sağlıklı Yaşam' olacak. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa gibi birçok ildeki doktorları tanıyorum. İnsanlar artık hangi doktora gitmeleri gerektiğini bana soruyor. Arayan kimseyi geri çevirmedim ve herkes mutlu bir şekilde sağlığına kavuştu."

Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Coşkun Keskiner, "Yaratmış olduğunuz bir duruş var. Basın üzerinde koruyucu hekimlik gibi bir sosyal sorumluluk rolü üstlendiğinizi görüyorum. Kendi mesleğinizde özel bir uzmanlık alanı oluşturmuşsunuz, tebrik ediyorum" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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