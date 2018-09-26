Yusufeli'nde üzüm hasadı başladı

Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),() - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde üretim potansiyelini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de katkılarıyla oluşturulan bahçeler ve seralarda üretim sürüyor. İlçede önemli gelir kaynağı olan ve proje kapsamında oluşturulan bahçelerde üzüm hasadına başlandı.

İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yörede tarımla uğraşan çiftçiye destekler sürüyor. Yürütülen çalışma ve destekler kapsamında ilçenin Çevreli köyünde oluşturulan bahçede yöreye özgü üzüm için hasat dönemi başladı. Üreticiler topladıkları üzümle kendilerine önemli gelir de sağlıyor. Üretici İsmail Aslan, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, topladıkları üzümün kilosunun 7 lira olduğunu söyledi. Aslan, "Köyde yaşayanlara mutlaka bir üzün bahçesi yapmalarını tavsiye ederim. Suya sabuna dokunmadan bir ailenin ihtiyacını bu bahçeler giderir" dedi.

Muhtar Nurettin Kılıç ise, köy sakinlerinin genelde üzüm yetiştiriciliği yaparak ailelerinin ekonomilerine önemli destek sağladıklarını ifade etti.