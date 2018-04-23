Yusuf Ziya Yılmaz, koltuğunu çocuklara bıraktı

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Çocukları kapıda karşılayan Yılmaz, makamını 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerinden Salih Berke Gürel, Efe Gür ve Azra Tokatlı'ya bıraktı. İlk olarak başkanlık koltuğuna oturan Salih Berke Gürel,“Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a Samsunumuza yaptığı bu güzel projeler,büyük hizmetler ve biz çocuklara sunduğu fırsatlar için çok teşekkür ediyoruz. Daima çocuklar için projeler hazırlayan, gerek yeşil alanlar gerekse kazandırılan sosyal alanlar ile yarının geleceği olan biz çocukları hiç bir zaman göz ardı etmedi. Okullarımız ile ilgili bazı eksiklerimiz var. Onlarınn da en kısa sürede yapılacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATLARI

Öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyan Başkan Yılmaz ise “Sayın başkanımızın talimatlarını aldık, gereği yapılacak.Çocuklarımız geleceğimizin ve yarınımızın teminatı. Onların en iyi şartlarda büyümesi gerekiyor. Öğrencilerimizi burada ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduk. Ülkemizin böyle zeki ve üretken bir nesile ihtiyacı var” diye konuştu. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ziyaretteki konuşmaların ardından Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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