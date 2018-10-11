Yürüyen Köşk’e adını veren çınara bakım yapılıyor

YALOVA’da, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında yanındaki köşke zarar verdiği gerekçesiyle dalının kesilmesine karşı çıktığı 400 yıllık tarihi çınar ağacında bakım çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın girişimiyle bakımı yapılan ve üzerinde bulunan mantarları temizlenen çınarın, denize uzayan dalının kırılmaması için çalışmalar başlatıldı. Budama ve mantar tedavisinin ardından en uzun dala alttan destek verilecek. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Salman, “Bugün burada Yürüyen Köşk’e mal olmuş 400 yıllık çınarın bakımı yapılıyor. Uzun süredir park bahçeler birimimiz çınarımızı takip ediyordu. Çünkü bu çınar sadece Yalova’nın değil, ülkemizin ve dünyanın gözbebeğidir. Şuanda burada yapılan çalışmada budaması, daha önce yapılan mantar tedavisinin devamı olan bakımları yapılıyor. Ayrıca daha önce Yürüyen Köşk’ü ziyaret eden değerli sanatçımız ve aynı zamanda duyarlı çevreci Ediz Hun bana bir uyarıda bulunarak, çınarın uzayan dalına destek verilmesi gerektiğini söylemişti. Şayet destek verilmezse o uzayan dalı, gövdenin taşımayacak duruma geleceğini belirtmişti. Biz de yapılan bu uyarıyı ciddiye alarak gereken girişimleri yapıp önlemlerimizi bu yönde aldık. Budama ve bakım çalışmalarının bitimiyle beraber uzayan dala alttan destek vererek çınarın daha sağlıklı biçimde olmasını sağlayacağız” dedi.



FOTOĞRAFLI