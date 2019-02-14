Yurt personellerine narkotik eğitimi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yurt personellerine uyuşturucu madde eğitimi verildi.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında il merkezinde 8, Zile ilçesinde 2, Reşadiye ilçesinde 1, Niksar ilçesinde 1, Erbaa ilçesinde 1, Turhal ilçesinde 1 ve Artova ilçesinde 1 olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 9 bin 471 öğrenci kapasiteli 15 KYK Yurdunda görevli toplam 565 personele eğitim verildi. Eğitimde kurum personellerine uyuşturucu maddelerin tanımı, renk, koku ve görünümleri, kullanıcı ve satıcılarının fiziksel görünüşleri, kullanım şekilleri, yasal kısıtlılığı, uyuşturucu konusu ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve ülke genelinde uyuşturucu ihbar hattı olarak uygulamaya konulan UYUMA Projesi hakkında bilgiler anlatıldı.

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