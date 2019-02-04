Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, güven tazeledi

ADANA’da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, güven tazeledi.Seyhan Oteli’nin toplantı salonunda düzenlenen kongreye Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen ve yönetimi ve çiftçiler katıldı.Yüreğir Ziraat Odası Olağan Kongrenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Akın Doğan, “Bizler Adana’nın hatta hatta Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü çiftçi örgütü olarak; tarımın öneminin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan temsilci olduğumuz 22 bin üyeye hizmet ediyor, diğer yandan da ülkemizi yönetenlerle çiftçilerimiz arasında köprü görevi üstleniyoruz” dedi. Mehmet Akın Doğan, düzenlenen seçimde tekrar başkan seçildi.

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