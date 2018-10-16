Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor salonu tamamlandı

ADANA'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu ve spor salonunu gezdi.Yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksimizin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitnes salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odaları yer alıyor. Başkan Çelikcan bundan önce ise 22 adet spor kompleksini hizmete açarak Yüreğirli vatandaşların hizmetine sundu.

Yeni yapılan spor kompleksinin çevresine yapılan 644 adet yeni konut, bilim merkezi ve 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı ile bir bütünlük arz ettiğini belirten Başkan Çelikcan, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için Yüreğir'e yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Adana'da ilk olan spor kompleksimizin bir tarafı yüzme havuzu, bir tarafı kapalı spor salonu. Bugüne kadar Yüreğir'de hiç kapalı yüzme havuzu yoktu. Yüreğir'de oturan bütün vatandaşlarımız başka yere gitmeyecek. Burada hizmete açılacak olan bowling salonundan gençlerimiz ücretsiz faydalanacaklar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokol yapıp beden eğitimi derslerinin de burada yapılmasını sağlayacağız. Bütün imkanlarımızı vatandaşlarımıza hizmet etmek için seferber ediyoruz. Diğer önemli bir konu ise yaz aylarında yasak olmasına rağmen gençlerimiz su kanallarına giriyorlar. Onlarca gencimiz hayatlarını kaybediyor. Canımız yanıyor. Biz bu can kayıplarının da önüne geçmek istiyoruz.''

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