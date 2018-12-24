Yüreğir'e ikinci kına konağı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yavuzlar Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde hizmete açılan Halime Ana Kına Konağı'ndan sonra Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan Nene Hatun Kına Konağı da tamamlandı.Nene Hatun Kına Konağının yoğun talep nedeniyle tamamlanır tamamlanmaz Yüreğirli vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ''Adana'da ve Yüreğir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz"' dedi.Yüreğir'de kınaların artık sokaklarda yapılmayacağını, sokaklarda yapılan kınalarda ortaya çıkan gürültü kirliliğinin sona ereceğini belirten Başkan Çelikcan, ' 750 metrekare kapalı alan 2 ayrı salonu, gelin ve damat hazırlanma odaları,mescid, idari odalar, geniş otoparkı ile 2 adet kına konağımız Yüreğir halkının hizmetinde. Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile yapılan kına konakları otantik yapısıyla Yüreğir'e değer kattı. Kına konakları bölgemizde çekilen dizilerin de hazır olarak kullanabilecekleri hazır film stüdyoları oldu" diye konuştu. Çelikcan, 25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu,hanımeli pazarı ve parkın, Cumhuriyet Mahallesi'nde önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.

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