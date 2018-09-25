Yüreğir'de çifte açılış

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 26 Eylül'de 2 açılış birden gerçekleştiriyor.26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi'nde 'Yüreğir Bilim Şenliği'ni başlatıyor. Saat 14.30'da ise Yavuzlar Kapalı Semt Pazarının açılışını gerçekleştiriyor

26 Eylül Çarşamba günü saat 10.00 da açılışı yapılacak olan 'Yüreğir Bilim Şenliği'ne bütün vatandaşları davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Adana'da ve Yüreğir'de bir çok kalıcı eserler yaptık. Adana ilk olan Bilim Merkezimizde düzenleyeceğimiz 'Yüreğir Bilim Şenliği'nde ' bilim şov, bilim atölyesi, bilim oyunları, Nasa ile canlı bağlantının kurulacağı astronomi gecesi,planetaryum gösterimi yapılacaktır'' dedi.

Tüm etkinlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Çelikcan, ''Yüreğir Belediyesi, TÜBİTAK, Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Teknokent ve Türk Hava Kurumu ile işbirliği yaparak Yüreğir Bilim Şenliğini gerçekleştireceğiz.Yüreğir'de ilki gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği 4 gün sürecektir" diye konuştu.

Yüreğir'in kapalı semt pazarları ile bu dönemde tanıştığını belirten Başkan Çelikcan, Serinevler, PTT Evleri ve Atakent Mahallesi Kapalı Semt pazarlarından sonra Yavuzlar, Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallelerinde oturan vatandaşların faydalanacağı kapalı semt pazarının da 26 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da açılacağını söyledi.

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