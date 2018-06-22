Yunuslar silahlarla yakaladı

Dİnçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri dün gece yaptığı uygulamalar sırasında Yürüyüş Yolu'nda kendilerini görünce kaçan E.Y.'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamanın ardından yakalanan E.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi. Yürüyüş Yolu'nda uygulamayı sürdüren ekipler 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.E.'yi yakaladı. Durumundan şüphelenilen R.İ.'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bekirpaşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada ise E.K. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfekle yakalandı. Gece, İzmit'teki bir camiye hırsızlık amacıyla giren S.E. ise suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.