Yunusemre'den kadınlara yüzme kursu

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı yüzme kursları başladı. Haftada iki gün gerçekleştirilen kurslarda, kadınlar kış aylarında da yüzme imkanı buluyor.

Yunusemre Belediyesi kış yüzme kursları start aldı. Kadınlara yönelik düzenlenen yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. Haftada iki gün verilen kurslar, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Öğle ve akşam olarak iki seans olan kurslarda çalışan kadınlar da yararlanabiliyor. Kayıtlar aylık olarak yenilenirken; ek kayıt süresi devam ediyor. Kış aylarında yüzerek form tutmak isteyen kadınların, Yunusemre Belediyespor Kulübü'ne başvurarak kurslar hakkında bilgi sahibi olabileceği belirtidi.

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