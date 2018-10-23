Yunusemre Belediyesi'ne pazar esnafından teşekkür

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi, Karaköy pazar yerinin zemininde yaptığı çalışmayı tamamladı. Düzenleme hem vatandaşları hem de pazarcıları memnun etti.

Yunusemre Belediyesi, pazartesi günleri kurulan Karaköy semt pazarı sonrası, Arnavut kaldırımı taşlar ve yarılan betonun arasında biriken pislikler nedeniyle ortaya çıkan kötü koku ile görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçti. Yunusemre Belediyesi, alandaki asfalt yapım çalışmalarını tamamladı. Pazar yeri çevresinde yapılan düzenleme pazarcıları da esnafı da memnun etti. Düzenlemenin ardından kurulan ilk pazarda esnaf ve pazarcılar, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.

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