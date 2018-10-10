Yunanistan Başkonsolosu, Kaynarca'yı ziyaret etti



Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-YUNANİSTAN'ın Edirne Başkansolosu Sotırıa Theocharidi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca Beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker ile beldenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Başkonsolos Sotırıa Theocharidi, Belediye Başkanı Serdar Türker'i ziyaret ederek bir süre görüşerek belde hakkında bilgiler aldı. Başkan Türker, Başkansolos Theocaridi' ye ziyaretinin anısına bir plaket sundu. Türker, Theocharidi'ye, beldenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. Theocaridi, binlerce yıllık geçmişi bulunan Kaynarca'yı çok beğendiğini söyledi.