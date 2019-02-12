Yunan vatandaşı eski hükümlü, yasadışı girdiği Türk sınırında yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Yunanistan vatandaşı M.A. (50), sınır birliği ekiplerince, askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyündeki Arda Hudut Karakolu ekiplerince, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölgede yapılan denetimlerde, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Yunanistan vatandaşı M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan incelemede M.A.'nın, Yunanistan'da 'kasten öldürme' suçundan 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 10 yıl denetimli serbestlik kararı alarak tahliye edildiği, ardından da yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirlendi. M.A., işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.