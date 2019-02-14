Yunan misafirler Erdemli’ye hayran kaldı

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde hayata geçecek 'Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında oluşturulan Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi' kapsamında gelen Yunan heyeti ilçenin tarihi ve turistik alanlarına hayran kaldı.

'Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında oluşturulan Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi'nin basın toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Yunanistan Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas, Yunanistan Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos ve heyetini ağırladı. Toplantıda Başkan Tollu, Yunanistan’ın Delta ve Parga Belediyesi ile Atina Çevre Koruma Derneği işbirliğinde sürecek projenin protokolünü imzaladı.

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Yunanistan Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas, Yunanistan Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos ve heyetleri ile bir araya gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınması için birçok proje oluşturduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Tollu, ilçede yıl içerisinde gerçekleştirdikleri programlardan birinin de Erdemli Çalıştayı olduğunu, sık sık akademik camiayı ağırladıklarını söyledi. Bu çalışmalar ile Erdemli’nin gelişme sağlayabileceğini belirten Başkan Tollu, "Girişimcilerimizi, eğitimcilerimizi burada ağırlamak bizler için çok önemli. Bu çalışmalar ile Erdemlimizin refah düzeyi artacaktır. Daha iyi daha güzel bir ilçe için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Tanıtım toplantısının ardından Yunan heyeti Erdemli’nin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Özellikle Kızkalesi’ne hayran kaldıklarını belirten misafir heyet, Erdemli’ye en kısa zamanda tekrar geleceklerini bildirdi

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