Yumurtalıkta Turizm Haftası kutlaması düzenlendi

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Yumurtalık ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası kutlamalarına katıldı.Yumurtalık sahilinde düzenlenen etkinliklere Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Yardımcıları Mustafa Aydın ve Mustafa Yavuz, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama etkinliğinde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, “42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen açılış programına hoş geldiniz diyor; sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Adana'nın doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısıyla, Türkiye mozaiğinin en önemli unsurlarından olduğunu belirten Demirtaş ŞÖYLE KONUŞTU:

“Binlerce yıllık geçmişe sahip kentimiz, tarih boyunca uygarlıklar geçidine sahne olmuştur. Bugün mirasçısı olduğumuz, birbirinden farklı özelliklere sahip bu uygarlıklar, Adana’da derin izler bırakmıştır. Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere yurt olan bu topraklar, bağrında turizm potansiyeli oldukça yüksek, birçok tarihi ve kültürel değeri barındırmaktadır. 42. Turizm Haftası'nın resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Yumurtalık ilçemiz de yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm duraklarından biridir. Kurulduğu tarih tam olarak bilinmeyen Ayas antik kenti, Helenistik devirde Bergama’daki gibi dünyanın üç tıp okulundan birine ev sahipliği yapmıştır."

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURUZM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Vali Demirtaş, Adana’nın turizm master ve stratejik planlarında belirtilen Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sürdürülebilir turizm gelişimi için de çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“İlimizin sahip olduğu 160 km’lik sahil bandının, Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Karataş-Yumurtalık hattının, deniz-kum-güneş ekseninde turizm sektörüne kazandırılması ve yatak kapasitesinin artırılması için de yoğun mesai harcıyoruz. Ayrıca, Akyatan ve Ağyatan Lagünlerinin iyileştirilmesine yönelik projeleri hazırlıyoruz. Doğaya zarar vermeden bölgenin cezbedici hale getirilmesi için kuş gözlem evlerinin kurulması, fotoğraf sanatçılarının, kuş gözlemcilerinin ve bitki gözlemcilerinin bölgeye davet edilmesi gibi faaliyetleri de planlıyoruz. Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor ve gelişiyor. Turizm de bu değişim ve dönüşümden kendine düşen payı alıyor. Adana’mızın, zengin tarihi ve kültürel varlıklarını, doğal güzelliklerini, ülke ve dünya insanına her türlü yazılı ve görsel tanıtım imkanlarını kullanarak güzel bir dille anlatmamız gerekiyor. Bu meyanda yaptığımız çalışmaların ilk meyvelerini toplamaya başladığımızı memnuniyetle ifade etmeliyim. Bu göstergelerin en önemlisi konaklama rakamlarıdır. Geçen yıl ilimizde konaklayan yerli ve yabancı kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla %20’nin üzerinde artış göstererek 911 binden, 1 milyon 94 bin 605 kişiye yükselmiştir. Bu ciddi ve hatırı sayılır bir ivmedir. Emeği geçen herkese, turizm sektörünün tüm paydaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

TOPLUMSAL BİLİNÇ YÜKSELTİLMELİ

Adana’nın turizm sektöründe daha yukarılara çıkarılması düşünülüyorsa, öncelikle toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi, turizme bakış açısının gözden geçirmesi, daha sonra yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Vali Demirtaş, “Otel, restoran, acenta gibi konaklama unsurlarının rekabet güçlerini artırmalıyız. Kısacası sektörün sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler üretmeliyiz. Valilik olarak turizm alt yapısını iyileştirmeye, sektörün tüm kesimlerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Turizmin Adana ekonomisi için yaşamsal bir önem taşıdığını asla gözden kaçırmayacağız. Turizm pazarından Adana’nın en büyük payı alabilmesi için tüm enerjimizle çalışacağız. Bu şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, değerlerini ve en önemlisi havası gibi sıcak ve samimi insanlarını tüm dünyanın tanıması için gayretlerimizi esirgemeyeceğiz. Bu duygularla 2018 Turizm sezonunun ülkemiz ve Adana’mız için hayırlı, huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Sizlerin ve tüm hemşerilerimin Turizm Haftasını kutluyor; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer veFatma GüldemetSarı’nın konuşma yaptığı kutlama etkinlikleri motor cross, ofroad, dağ bisikleti ve rüzgar sörfü gösterileri ile devam etti.

Protokol üyeleri ve vatandaşların oldukça keyifle izlediği etkinlikler, açılan resim sergisinin gezilmesi ile son buldu.

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