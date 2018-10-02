Yükümlülere afetle başa çıkma semineri

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde ceza infaz kurumlarından salı verilen 65 yükümlüye afetle başa çıkma semineri verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen afetle başa çıkma seminerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Sarıkaya, eğitim uzmanı Uğur Çetinkaya, sosyal çalışmacı Çetin Öztürk, Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlüler katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren seminerde slayt ve video eşliğinde katılımcılara afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı ve afet sonrasında ilk 72 saatte neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Seminer soru- cevap ve tatbikatla sona erdi.

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