Yükümlülerden okullara bakım ve tadilat

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kamu hizmeti işbirliği kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinden oluşan 20 kişilik ekip, ilçedeki 5 okulun boya, tadilat ve temizlik çalışmasına başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili sırasında, denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin okulların tadilat ve bakım işlerinde görevlendirilmesi planlaması uyarınca Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında devam eden 2018- 2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili süresince; Milli Egemenlik Ortaokulu, Öğer İlkokulu, Toros Ortaokulu, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Manavgat Anadolu Lisesi'nde boya, tamirat ve temizlik işlerini gerçekleştirecek. Yükümlüler çalışmalara ilk olarak geçen pazartesi günü Milli Egemenlik Ortaokulu'nda başladı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir Milli Egemenlik Ortaokulu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Denetimli serbestlik uygulamasıyla kanunlarca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığını belirten Başsavcı Yılmaz, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olduğunu söyledi.

Başsavcı Ramazan Yılmaz, Adalet Bakanlığı'nın son yıllarda adalet hizmetlerinin daha çağdaş, günün koşullarına uygun, insan haklarına daha duyarlı şekilde sürdürülmesi için reform niteliğinde politikalar izleyerek ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptığını, bu değişiklikler kapsamında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 105/A maddesi kapsamında erken salıverilen ve kamu cezası yükümlülüğü belirlenen kamu hizmetlerinde çalıştırılmasının etkin bir şekilde planlandığını, yarıyıl tatili boyunca okullarda yapılacak olan bu çalışmaların öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim almaları için önemli çalışmalar olduğunu belirtti.

Başsavcı Yılmaz, geri bildirimlerinin olumlu sonuçlar vereceğini, bu tür çalışmaların daha etkin hale gelmesi için süreklilik arz etmesi gerektiğini, ilerleyen dönemlerde yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde çalışmanın devam etmesinin kurumlarca ve yükümlülerin topluma kazandırılması açısından daha etkili olacağını belirterek, çalışma kapsamında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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