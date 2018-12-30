Yüksekova Kaymakamı Kendüzler kar motoruyla inceleme yaptı

YÜKSEKOVA Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Kendüzler, kar matoruna binerek kayak tesisini inceledi.

Yüksekova İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü yakınındaki Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Mart ayında kurulan tesisi ziyaret eden Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, burada sporucularla bir araya gelerek sponcuların sorunlarını dinledi. Sporuclarla kar matoruna binen Kendüzler, daha sonra kayak tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisis bölgeye hitap ettiğini söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, tesisin gençler için yaz kış enerjilerini atabileceği bir yer olduğunu, Yüksekova'da spora bu alan gibi müsait yerlerin fazlaca olduğunu belirtti.

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