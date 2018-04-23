Yüksekova'daki kutlamalarda 23 bin balon gökyüzüne uçuruldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-()-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 23 Nisan kutlamalarında 23 bin balon, 23 bin mektupla beraber gökyüzüne uçuruldu.



Yurdun bütün illerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlanırken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 23 Nisan kutlamalarında 23 bin balon, 23 bin mektupla gökyüzüne uçuruldu. İlçenin Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde dzenlenen etkinliğe, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve veliler katıldı.Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kutlamalara katılan öğrenciler, 23 bin balonu 23 bin mektupla gözyüzüne uçurdu.

