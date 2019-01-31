Yüksekova'da 'Madde bağımlılığı' semineri

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucuyla mücadeye konusunda farkındalık yaratmak amacıyla mahalle muhtarları ve kurum amirlerine yönelik 'Madde bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi.

İlçededeki Selahattin Eyyubi Kültür Merzezi'nde düzenlenen seminere, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Seminerde uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Büyükarıkaya, sunum eşliğinde madde bağımlığı, bağımlılığı yapıcı maddeler , bağımlı olan kişinin özellikleri , narkotik maddelerin sokak adları, şüpheli mekanlar ve operasyonel faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Seminere kadılan Kaymakam Ramazan Kendüzler,'Madde bağımlılığı' semineri düzenleyen ekiplere teşekkür ederken, ilçede yapılan yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

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