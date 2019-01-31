Yücel: Selçuk adayımız Filiz Ceritoğlu Sengel'dir

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in aday gösterilmesinin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "Genel Başkanımız, Selçuk adayının kesin olduğunu söyledi" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ankara'daki temasları kapsamında, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Başkan Deniz Yücel, görüşmenin detaylarını anlattı. Yapılan son Parti Meclisi (PM) toplantısında 29'a karşılık 30 oyla Selçuk Belediye Başkan adayı gösterilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, adaylığına yönelik CHP Selçuk İlçe Örgütü'ndeki tartışmalar hakkında konuştuklarını açıklayan Yücel, "Selçuk adayıyla ilgili herhangi bir hukuki sorun yok. Selçuk adayımızın Filiz Ceritoğlu Sengel olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Bu konuda Genel Başkanımızla görüştük. Genel Başkanımızın görüşü de herhangi bir hukuki sorun olmadığı yolundu. Filiz hanımın salt çoğunlukla PM'de seçilerek adaylaştığı konuşuldu" dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Selçuk adayının Filiz Ceritoğlu Sengel olduğunu kamuoyuyla paylaşan Yücel, şunları söyledi:

"Bunun kesin olduğunu açıklıyoruz, adayımız net ve kesindir. Hukuki bir sorun da herhangi bir tereddüt de yok. Genel Başkan, il başkanı sıfatıyla bir açıklama yapmamı istedi. Bunu paylaşıyorum. CHP İzmir İl Başkanı sıfatıyla söylüyorum; Selçuk adayımız kesin olarak Filiz Ceritoğlu Sengel'dir. Bu konuda hukuki bir sorun ya da tereddüt yoktur."

Yücel ayrıca Bayraklı ve Buca adaylarının cumartesi günü PM'de belirleneceğini de söyledi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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