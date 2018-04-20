Yücel: "Örgütümüzü seçime taşıyacak komutanlara ihtiyacımız var"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda, 29 Nisan Pazar günü yapılması planlanan İl Danışma Kurulu'nu erteleme kararı alındı. Parti, seçime kısa bir süre kaldığı için saha çalışmalarına hız verecek. Yücel, toplantı sonrası açıklama yaparak, "Örgütümüzü seçime taşıyacak komutanlara ihtiyacımız var" dedi.

CHP İzmir İl binasında, Deniz Yücel başkanlığında ilçe başkanları ile basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, erken seçim kararının masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanlarına adaylıkları konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti. İlçe başkanlarının aday olma düşüncelerine sonuna kadar saygılı olduklarını vurgulayan Başkan Yücel, "Milletvekili adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın, bu düşüncelerini basından önce bizimle paylaşmalarını istedik. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. Baskın seçime kısa bir süre kalmışken, örgütümüzü seçimlere taşıyacak komutanlara ihtiyacımız var" dedi.

Adaylıktan dolayı bir görev değişikliği yaşanacaksa, bunun en kısa zamanda yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Yücel, bu nedenle adaylık düşünen isimlerin biran önce bu düşüncelerini kendilerine iletmelerini istedi. Böylece, örgütün ve partinin yol haritasını belirlemede vakit kaybedilmeyeceğini söyleyen Yücel, yine partinin yol haritasının belirlenmesi ve örgütün başarıya ulaşması açısından bunun önemli olduğunu dile getirdi. Yücel, seçimlere iki ay kala ilçe başkanlarının örgütü yalnız bırakıp milletvekili adayıyım diye sahneye çıkmasının doğru olmadığını vurguladı.

Toplantıda, 29 Nisan Pazar günü yapılması planlanan İl Danışma Kurulu'nu erteleme kararı alındı. Parti, seçime kısa bir süre kaldığı için saha çalışmalarına hız verecek.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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