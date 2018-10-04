Yücel, "Ödemiş ve Kiraz'da kazanacağız"

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ödemiş ve Kiraz'da belediye başkanlığı seçimlerini kazanacaklarından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in parti tabanından başlatılan yerel seçim çalışmaları kapsamında son durağı Ödemiş oldu. Burada, belediyesi CHP'de olmayan ilçelerle ilgili mesajlar veren Yücel, Ödemiş ve Kiraz'da da belediye seçimlerini kazanacaklarından hiç şüphesi olmadığını ifade etti. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Ödemiş, Kiraz ve Beydağ mahalle temsilcilerini bir araya getiren toplantısında konuşan İl Başkanı Yücel, Ödemiş ve Kiraz için özel çalışmalar yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Yerel seçimler geliyor ve hem Türkiye'de, hem de İzmir'de halkımızın bizden büyük beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak için, 'ben ne olacağım' değil, 'partimiz nasıl başarılı olacak' diyen dava arkadaşlarına ihtiyacımız var. Biz demeyi başarmak ve omuz omuza çalışmak zorundayız. Örgütü canlandırmak, hareketlendirmek istiyorsak bunun yolu mahalle temsilcilerinden, taban hareketinden geçiyor. Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim hamurumuzda İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatan uğruna can vermiş kahramanların inancı, vatan aşkı ve millet sevgisi var. Geçmişte kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hangi şevkle, hangi inançla çalıştıysa, aynı şevkle çalışmak zorundayız. Bu bizim Ata'mıza, geçmişimize ve bize umut olarak bakan halkımıza borcumuzdur."

Ödemiş ve Kiraz'da yerel seçimleri kazanmaya kararlı olduklarını söyleyen, bölge halkının da AK Parti yönetiminden bıktığını, CHP'nin yerel yönetimini özlediğini öne süren Deniz Yücel, "Bu ilçelerimizde iki kat fazla çalışacağız. AKP'li belediyelerin gözle görülür, elle tutulur bir hizmeti olmadığını, bu ilçeleri kalkındıranın CHP'li büyükşehir belediyesi olduğunu her yerde anlatacağız. Ödemiş ve Kiraz bizim özel çalışmalar yürüteceğimiz ilçeler. Bizler bundan önceki seçimlerde şu veya bu sebeplerle kaybettiğimiz bu ilçelere, yerel seçimlerde yeniden partimizin bayrağını dikmeye kararlıyız. CHP'siz geçen 4.5 senede, Kiraz'da ve Ödemiş'te halkın CHP'nin yönetimini özlediğini görüyoruz. Bu iki ilçemizin de, tıpkı belediyelikleri partimizde bulunmayan diğer altı ilçemizde olduğu gibi köylüye, çiftçiye destek veren, bölge halkının sorunlarını önemseyen, ilçeleri kalkındıran bir hizmet anlayışına kavuşması yakındır" dedi.

"TARLADAKİ EKİNE SAHİP ÇIKAR GİBİ PARTİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Partililere bu ilçelerde seçimi kazanmak için iki kat daha fazla çalışmak gerektiğini söyleyen Yücel, "Seçim gününe kadar bir gününüzü boş geçirmeden, her gün birkaç kişiyi ikna ederek çalışmalısınız. Bu çalışmanın yeri ve saati yok. Tarlada ekerken biçerken, otobüsle İzmir'e gelirken veya kahvede çay içerken yanınızda kim varsa sohbet ederek, halini hatırını sorarak, ülkenin durumunu anlatarak çalışmalısınız. El ele, omuz omuza, birbirimizin hatalarını, eksiklerini kapatarak, aday kim olursa olsun etrafında birleşerek, sadece Kiraz ve Ödemiş'te değil, hem büyükşehirde hem de İzmir'in 30 ilçesinde partimizi başarıya taşımak elimizde. Sizlerden tüm kırgınlıklarınızı, tüm 'ama'larınızı unutmanızı istiyorum. CHP'mize, çocuğunuza, eşinize, tarladaki ürününüze sahip çıkar gibi sahip çıkmanızı, korumanızı istiyorum. Türkiye'nin tek umudu CHP ve bizim gidecek başka yerimiz yok. Birbirimize güvenerek, omuz omuza vererek İzmir'de yeni bir tarih yazacağız. Bu yolda herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

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