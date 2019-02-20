Yücel'in aday listesi teslim edildi

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in belediye meclis üyesi aday listesi İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Adem Murat Yücel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için meclis üyesi aday listesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Başkan Yücel'e MHP İl Başkan Yardımcısı İsmet Tunç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu eşlik etti. Teslim edilen listede fermuar sistemi uygulandığı belirtildi.

