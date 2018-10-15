Yücel'den örgüte seçim mesajları

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın yerel seçim çalışmaları kapsamındaki taban hareketi toplantılarının sonuncusu, Buca'da yapıldı. Buca ve Karabağlar ilçe üyeleriyle bir araya gelen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, örgüte yerel seçime yönelik mesajlar verdi.

Buca Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde gerçekleşen toplantıya, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Buca ve Karabağlar mahalle temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaletsiz bir seçim olduğunu öne sürüp, aynı durumun yerel seçimlerde de yaşanabileceğini belirterek, "Bizler bu haksızlıkları bahane olarak kullanmayacağız. Tüm bunlara rağmen bu seçimleri kazanacağız. 24 Haziran'da adaletsiz bir seçim yaşandı. Devletin tüm imkanları AKP iktidarı tarafından kendi çıkarlarına kullanıldı. Kendi yandaşlarının sahibi olduğu medya organları var gücüyle ve yalanlarla, iftiralarla partimize saldırdı. Tüm bunları belki yerel seçimlerde de yaşayacağız. Ancak bizler hiçbir bahaneye sığınamaz, AKP'nin bu ayak oyunlarına da teslim olamayız. Elbette bu ülkeyi içine düşürdükleri acizliği ve yoksulluğu her yerde anlatacağız. Ama artık sadece, onların ne yapmadığı değil, bizim neler yapacağımızı anlatma, bu argümanlarla sokağa çıkma zamanı. Halkımızın desteği, örgütümüzün emeğiyle yerel seçimleri tüm ilçelerimizde kazanacağız. Bizim mücadelemiz dışarıda, birbirimizle uğraşmayacağız. Muhtarlarımızla, komşularımızla, esnaflarımızla iyi ilişkiler geliştirip, neden CHP iktidarı için mücadele ettiğimizi ve ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatacağız. AKP'li yöneticilerin ve onların yandaşlarının, saraya koşulsuz biat edenlerin nasıl zenginleştiğini, halkımızın nasıl her geçen gün yoksullaştığını anlatacağız" dedi.

"İNANMASAYDIM BU MAKAMI İŞGAL ETMEZDİM"

İzmir'de 30 ilçede ve Büyükşehir Belediyesinde seçimleri kazanacakları iddiasını yineleyen CHP İl Başkanı Yücel, ortak hedef için zaman kaybetme lükslerinin olmadığını belirterek, "Bu toplantılarda hedefimizi örgütümüzle paylaşıyorum. Biz CHP olarak yerel seçimlerde 30 ilçemizde ve Büyükşehir'de belediyeleri kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Eğer inanmasaydın, bu makamı işgal etmez, bugün karşınızda olmazdım. Ben sizlere, parti tabanıma ve örgütüme güveniyorum. Bu başarılar, bu toplantılardaki söylemlerle gelmez ama bu toplantılar koordinasyonumuzu ve motivasyonumuzu artırır. Şimdi sizlerden isteğim buradan çıkar çıkmaz ortak hedefimiz için çalışmaya, mahallelinizi ikna etmeye başlayın. Zamanımız az ama inancımız büyük. Bu inançla, birbirimizin eksiğini kapatarak, birbirimize omuz vererek, güç katarak çalışmaya devam edecek ve birlikte başaracağız" diye konuştu.

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