YTSO’dan, kobilere bir nefes daha

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde üyelerine nefes kredisi veriliyor.

YTSO Başkanı Tahsin Becan, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ve finansman desteği ile düzenlenen nefes kredisi için müracaatların başladığını duyurdu. Konu hakkında bilgi veren YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, yaptığı açıklamada, TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların katılımıyla uygulamaya giren nefes kredisi vasıtasıyla YTSO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, “Odamız projeye aktardığı kaynak ile üyelerine finansman sağlamış olacaktır. KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim sıkıntısıdır. TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların katılımıyla uygulamaya giren nefes kredisi vasıtasıyla üyelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefleyen Odamız, projeye aktardığı kaynak ile üyelerine finansman sağlamış olacaktır. Yapımı devam eden yeni hizmet binamızın inşaat sürecini yavaşlattık ve her zaman üyelerimizin yanında olmayı hedefledik, bu zor zamanda bir nebze de olsa onlara da katkı sağlamak çok önemli, bu doğrultuda Oda mevduatımızı üyelerimizin uygun faiz oranları ile kullanıma açtık. Nefes kredisi kullanmak isteyen firmalar 7 bankaya başvurulabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Vakıf Katılım Bankaları kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde YTSO üyeleri öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaktır. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek olan üyelerimizin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1,85 faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecektir. Nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek. İnanıyorum ki kurumlar arası güç birliğinin sonucu olan bu kredi ile firmalarımız nefes alacaktır” şeklinde konuştu.



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