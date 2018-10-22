YTSO’dan enflasyonla topyekun mücadeleye destek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı kapsamında başlatılan enflasyona esas ürün ve hizmet gruplarında asgari yüzde 10 indirim kampanyasına yönelik çalışma başlattı. YTSO, “Enflasyon ile topyekûn mücadelede biz de varız” dedi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Meclis Başkanı Muğlim Bağatar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gençer ile Meclis Kâtip Üyesi İhsan Yılmaz’ın katıldığı basın toplantısı ile enflasyonla topyekun mücadele programıyla ilgili çalışma kamuoyu ile paylaşıldı. YTSO Başkanı Tahsin Becan, “İster ekonomik savaş olsun ister başka bir mücadele olsun bunu tek başına halletmemiz mümkün değil. Hep birlikte olduğumuz zaman güçlü oluruz. El ele vererek bunu halledebiliriz” dedi.

YTSO Başkanı Tahsin Becan, enflasyonla mücadelede hep birlikte hareket etmenin önemine değindi. Becan, “Toplanma sebebimiz enflasyonla mücadele. Enflasyonda ekonomide iyiydik ama son zamanlara baktığımız zaman tüm dünyanın da ekonomik baskısıyla Türkiye bir kıskacın altında. Geriye dönük baktığımız zaman zaten hiçbir zaman Türkiye’nin iyi olmasını isteyen bir devlet görmedik. Ekonomik baskıların sonucunda euro dolar bazında farklı yerlere geldik. Bu anlamda belli sıkıntılar var. Güllük gülistanlık değiliz tabi. Bunun çalışanlara da etkisi çok fazla. Onun için hep beraber bu işi başımızdan savmanın peşindeyiz. İster ekonomik savaş olsun ister başka bir mücadele olsun bunu tek başına halletmemiz mümkün değil. Hep birlikte olduğumuz zaman güçlü oluruz. El ele vererek bunu halledebiliriz” diye konuştu.

Yalova’da YTSO’ya kayıtlı 4 bin 500 üyenin olduğunu söyleyen Becan, “Şu an için 18 firmadan dönüş oldu. Kampanya daha çok yeni. Bazı markalar daha fabrikadan başlıyor desteğe. Yalova’dan 500 firma bu kampanyaya destek olsa bu bizim için büyük ve iyi bir rakam olur. Buna destek olabilecek esnaflarımız girecek” dedi.



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