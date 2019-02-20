YTSO’da Avrupa ülkelerinde yatırımlar hakkında bilgilendirme semineri verilecek

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası’nda (YTSO) Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde işbirlikleri tesis etmek suretiyle bu ülkeler ile Yalova arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve bu konuda YTSO’nun vereceği danışmanlık hizmetlerinin anlatılacağı bilgilendirme semineri, 26 Şubat 2019 Salı günü 14.00-17.00 saatleri arasında YTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, seminerde verilecek bilgileri şöyle aktardı:

“Almanya başta olmak üzere yatırımcıların Avrupa genelindeki işletme veya fabrika alımına danışmanlık süreci, Türkiye’den Almanya’da şirket merkezi veya şirketine şube kurmak isteyen yatırımcılara danışmanlık, yatırımcıların Almanya’da konut veya yatırımlık gayrimenkul alma sürecine danışmanlık, yatırımcının mallarının Almanya’da pazara açılması ve pazarlanması süreci, enerji yatırımları için uygun koşullarda finans kaynağı sağlanması sürecine danışmanlık, bütün bu süreçlerin Almanya’daki hukuki sürecini başlangıçtaki ve sonrası için sürekli danışmanlık hizmeti vermek suretiyle yatırımcının kendini güvende hissedip yatırımından hedeflenen getiriyi elde etmesi yönünde network ve know how ile desteklemek, güneş ve rüzgâr enerji projelerinin A’dan Z’ye koordinasyonuna mevcut uzman teknik ekibimizle Türkiye’de danışmanlık etmek, sektörel uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle Türkiye’deki işletmelere Avrupa’da alanında uzman kurumlarla işbirliği sürecine hukuki ve bürokratik danışmanlık desteği sunmak, enerji teknolojileri başta olmak üzere katma değeri yüksek teknolojik ve sanayii ürünler üreten fabrikaların Türk yatırımcılara satışı sürecine danışmanlık, Türkiye’deki işletme ve şahıslara ait marka ve patentlerin Avrupa’da tescili suretiyle korunması ve gerekli hallerde lisans sözleşmesinin hazırlanması sürecine danışmanlık konuları Nurs und Partner Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’ndan Av. Nurten Satılmış tarafından anlatılacaktır.”

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