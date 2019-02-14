YTSO Kadın Girişimciler Kurulu ilk toplantısını yaptı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kadın girişimciliğin artması ve kadınların ülke ekonomisinde daha aktif rol almaları için oluşturulan ve bu kapsamda Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda (YTSO) kurulan yeni Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile YTSO Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Başkan Yardımcıları Kenan Engin, Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gencer, Sabahattin Çetin, Meclis Başkan Yardımcısı Bahadır Düner, Meclis Üyesi İhsan Yılmaz ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri yer aldı. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, yaptığı konuşmada, “Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların ekonomik yaşamın içinde olması gereklidir. Ülkemizin ve ilimizin zenginleşmesi için kadınların ekonomide aktif rol almaları önemlidir. Kadın girişimcilerin çalışmaları ve başarılarıyla birlikte kadınların toplumsal hayattaki konumu daha da güçlenecektir. 2007 yılından bugüne Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci Kurullarımız çok önemli ve başarılı işlere imzalarını attılar, kendilerine buradan teşekkür ediyorum, bundan sonra da bu başarıların sizlerle birlikte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de Yönetim Kurulu olarak yapacağınız her çalışmada sizlere destek olacağız” dedi.

Yapılan konuşmalar ve bilgilendirmeden sonra yeni oluşturulan kadın girişimciler kurulu üyeleri yapmış oldukları işler ve kendileri hakkında bilgilendirme de bulundular.

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