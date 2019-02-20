YTSO'dan, Rektör Cebeci’ye ziyaret

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve beraberindekiler, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi ziyaret etti.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, 12.Meslek Komitesi Başkanı Ergüder Falay, Komite Başkan Yardımcısı Neşe Er Zaman, Meclis Üyeleri Rezan Dikici ve Birol Aslan ile Komite Üyesi Selim Özçiçek ile birlikte, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve beraberindeki heyete teşekkür eden Rektör Cebeci, Yalova Üniversitesi’nin son durumu, gelişim süreci, gelecek hedefleri ve projeleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Rektör Cebeci, üniversitelerin aynı zamanda bulunduğu şehir tarafından sahiplenilmesi, üniversite-şehir bütünleşmesinin de sağlanması gerektiğine işaret ederek, “Hem şehrin gelişmesine üniversite katkısı, hem üniversite gelişmesine şehrin katkısı olmazsa olmazlarındandır. Öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmeleri için şehrin imkânlarının da kafe, konser, spor alanları vs. yeterli seviyede olması gerekiyor” dedi.

Yalova Üniversitesi’ne 2 fakülte 7 bölüm daha kattıklarını ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci kaydı alacaklarını söyleyen Cebeci, “Yalova’yı, doğası, yeşili, konumu ve doğal güzellikleri ile birlikte bir bilim şehri, üniversite şehri haline dönüştürmemiz gerekir. Bizler üniversitemizin gelişim sürecinde sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri ile istişare ve işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüteceğiz” diye konuştu.

Ziyaret amaçlarının üniversitenin gelişim sürecine katkı sağlamak olduğunun altını çizen Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “Bu düşünceden hareket ile Yalova Üniversitemiz ile iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da üniversitemiz ile işbirliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa, şehrimiz adına yapılacak her projede, her zaman destek için hazırız” diye konuştu.



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