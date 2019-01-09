YTSO Başkanı Becan, Yalova’nın ithalat ve ihracat verilerini açıkladı

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, () - YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve odanın yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Becan, burada gazetecilerin gününü kutladı.

Yalova’nın 2018 yılı ihracat ve ithalat rakamlarıyla ilgili bilgi verdi. Becan, 2017 yılına göre Yalova’da yapılan ihracatta 2018’de düşüş yaşandığını belirtti.

Becan, “Yalova’nın 2018 ihracatı 303 milyon 118 bin 177 dolar olmuştur. İthalat ise 2018 yılında 577 milyon 972 bin 555 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Yalova ilinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Norveç yüzde 59, Danimarka yüzde 15,24, İngiltere yüzde 14,85’le pay almıştır. Bu ülkeleri Almanya, Çin ve Fransa takip etmiştir. 2018 yılında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Rusya Federasyonu yüzde 20.81, İngiltere yüzde 14.81, ABD yüzde 14.76, Norveç yüzde 8.04, Almanya yüzde 6.08, Hollanda yüzde 3.20 payla olmuştur” dedi.

Becan, Yalova’da 2018 yılında 31 milyon 324 bin TL değerinde 2 bin 84 adet protesto edilen senet olduğunu da belirtti. Becan, 93 milyon 234 bin dolar değerinde 2 bin 555 adet karşılıksız çekin çıktığını da söyledi.



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