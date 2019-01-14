Yozgat’ta sokak hayvanları soğuktan korunacak

YOZGAT Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuktan korunması ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 ayrı bölgeye kedi ve köpek kulübeleriyle, su ve yiyecek yalakları yerleştirdi.Kent merkezinde 10 farklı noktaya yerleştirilen su ve yemek yalaklarına, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu tarafından köpek maması ve kedi maması konuldu. Bazı bölgelere kedi yuvaları konulurken farklı bölgelere de köpek kulübeleri yerleştirildi. Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programa katılan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, belediye olarak kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi. Karslıoğlu, "Parklarımıza ve şehrin değişik noktalarına sokak hayvanları için yaptırdığımız kulübeleri, su ve yiyecek kaplarını yerleştiriyoruz. Hayvanların doğal ortamda yaşamasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, yemek artıklarını veya ekmekleri her köşede değil de bizim yerleştirdiğimiz noktalara getirmelerini istiyoruz" dedi.

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