Yozgat Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttı

YOZGAT, ()- YOZGAT Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatak sayısının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan 12 yataklı 2'nci derece erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, yoğun bakım yatak sayısını arttırmaktaki amacın il dışına sevki önlemek olduğunu söyledi. Kayhan, “Hastanede 2. derece yoğun bakım ünitesinde yatak sayısına 12 ilave yapılarak 23’e çıktı. Toplamda yoğun bakım yatak sayısı yeni doğan ve erişkin ile birlikte 70 oldu. İlerleyen dönemde 14 yatak kapasiteli yeni doğan 3. seviye ünitemiz de açılacak. Bu sayede yoğun bakım yatak sayımız 84’e ulaşacak” dedi.

Açılışı Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt ve hastane personeli katıldı. Açılışın ardından yoğun bakım ünitesi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

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