Youtuber Mustan’ı minik hayranları büyük bir coşku ile dinledi

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, dördüncü ve son gün etkinlikleri kapsamında YouTuber Hasan Mustan’ı ağırladı. Minik hayranları tüm şarkıları Mustan ile hep bir ağızdan söyledi.

Adan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Amfi Tiyatro’da minik hayranları ile bir araya gelen YouTuber Hasan Mustan mini bir konser verdi. Amfi Tiyatro’yu dolduran coşkulu kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, Mustan’ı büyük bir coşku ile dinledi. Mustan, 'Akdeniz Akşamları' ve 'Kara Sevda' parçasını seslendirdikten sonra konserini 'Bir Başkadır Benim Memleketim' parçası ile sonlandırdı. Şarkıları minik hayranları ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen Hasan Mustan, Amfi Tiyatro’yu seslendirdiği şarkılar ile inletti.

Mustan, sahne performansının ardından kendisini dinlemeye gelen hayranları ile tek tek hatıra fotoğrafı çekildi. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşkıner Ketenci de Mustan’a plaket ve çiçek verdi.



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