Yörükler Ziyaretçi ve Doğa Eğitim Merkezi’nde sona gelindi

Tolga BİRGÜCÜ/BAFRA(Samsun), () - UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’ne, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu inşa edilen 'Yörükler Ziyaretçi ve Doğa Eğitim Merkezi’nin yüzde 90’ının tamamlandığı belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve adaylığı 30 Haziran - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleşecek UNESCO 43'üncü Genel Konferansı’nda karara bağlanacak Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde, doğal yaşamın korunması adına yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer alanlarda da ciddi çalışmalar yapılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, dünyanın hemen her bölgesinden ziyaretçi alan bölgede yapımı süren ‘Yörükler Ziyaretçi ve Doğa Eğitim Merkezi’ yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi.

Tesis hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, “Kentimizin gözbebeği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, şu anda adayı olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne geçeceği günü sabırsızlıkla bekliyor ve bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğal yaşam alanları ve hayvan popülasyonu ile tüm dünyanın gözü önündeki bölgemizde belediyemiz tarafından projelendirerek, çalışmalarını sürdürdüğümüz ‘Yörükler Ziyaretçi ve Doğa Eğitim Merkezi’ projemizin fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 oranında tamamlanmış bulunuyor” diye konuştu.

'HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ'

Çalışmalarda her detayın düşünüldüğünü aktaran Albayrak, “Tamamıyla doğaya uyumlu olarak ve organik malzemelerden inşa ettiğimiz merkezimizde; her detayı düşündük. Yörükler Ziyaretçi ve Doğa Eğitim Merkezi’mizde; Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alan Başkanlığı, Doğa Eğitim Merkezi, Konaklama Üniteleri, Kır Lokantası, Çocuk Oyun Park Alanı ve Otopark Alanı yer alıyor. Kompleksimizde; çocuklu ailelerimizden, gençlerimize kadar herkesi düşündük, hiç bir detayı atlamadık. Kompleksimize gelecek olan misafirlerimiz yeme-içmeden eğlenceye, bungalov evlerde konaklamadan, sosyal faaliyet alanlarına kadar her imkanı bulabilecekler. Ziyaretçilerimiz burada son derece profesyonel ve eksiksiz bir hizmet alacak. Alanımızı gezme ve görmeye gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız merkezimizde herkes kendini evinde gibi hissedecek” dedi.

ÇOCUKLARA DOĞA BİLİNCİ AŞILANACAK

Komplekste doğa eğitim merkezini de önemsediklerini vurgulayan Albayrak, “Kompleksimizde bizim en çok önem verdiğimiz nokta ise Doğa Eğitim Merkezi’dir. Bu merkezimizde, çocuklarımıza doğa ve çevre eğitimleri verilecek. Çocuklarımıza vereceğimiz bu eğitimlerle; onlara küçük yaşta doğa ve çevre bilincini uygulamalı bir biçimde anlatarak aşılayacağız. Doğa ile iç içe eğitim alacak olan çocuklarımız, doğal yaşama saygı, varlıklarını koruma ve onları geliştirmeyi öğrenecekler” ifadesinde bulundu.

Albayrak, merkezde yer alan Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi içerisinde, tamamıyla doğal ürünlerin satın alınması için ziyaretçilere imkan sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Öte yandan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Müdürü İsmail Mutlu ise, kompleks ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Halkımızı bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımız, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti noktasında oldukça duyarlı. Halkımızın özellikle bu doğa harikası alanın bilincinde olması ve alana giriş ve çıkışlarda dikkatli davranması bizleri oldukça sevindirmekte” dedi.